Согласно сообщению экологов из Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Украине ухудшается ситуация с состоянием пресноводных ресурсов, что грозит гибелью целым экосистемам. Об этом говорится в публикации «Обзор состояния окружающей среды и рисков для людей бизнеса 2020» от 8 марта, передает РБК Украина

Олейник: Если с землей на Украине получится, дальше пойдут вода и лес © РИА Новости, Нина Зотина

С научной точки зрения, рассуждают экологи необходимо не только немедленно прекратить создавать новые поля, но и вернуть часть пахотных земель в состояние лугов, лесов, степей и других природных систем.

«Эта задача включает также восстановление водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье», — обратили внимание они.

Эксперты предупреждают, что долгосрочный прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является угрожающим, поэтому необходимо уже сейчас всерьез задуматься над тем, как сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории Украины.

Кроме того, в обзоре констатируют, что нет никакого представления о запасах рыбы и состоянии других водных ресурсов. Отдельные научные исследования даже указывают на то, что количество рыбы и моллюсков продолжает сокращаться, особенно в водохранилищах Днепровского каскада, а также в Черном и Азовском морях.

Согласно вероятному сценарию для Украины от ученых, уже к середине этого столетия будет полное прекращение коммерческого рыболовства.