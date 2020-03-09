Как отмечают эксперты, Украина продолжает терять свои природные экосистемы — луга, степи, реки, леса, болота, что уничтожает естественный водный буфер — способность ландшафта накапливать и хранить воду. Также ученые заявили, что в мае наблюдается засуха на полях.
С научной точки зрения, рассуждают экологи необходимо не только немедленно прекратить создавать новые поля, но и вернуть часть пахотных земель в состояние лугов, лесов, степей и других природных систем.
«Эта задача включает также восстановление водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье», — обратили внимание они.
Эксперты предупреждают, что долгосрочный прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является угрожающим, поэтому необходимо уже сейчас всерьез задуматься над тем, как сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории Украины.
Кроме того, в обзоре констатируют, что нет никакого представления о запасах рыбы и состоянии других водных ресурсов. Отдельные научные исследования даже указывают на то, что количество рыбы и моллюсков продолжает сокращаться, особенно в водохранилищах Днепровского каскада, а также в Черном и Азовском морях.
Согласно вероятному сценарию для Украины от ученых, уже к середине этого столетия будет полное прекращение коммерческого рыболовства.