Министерство иностранных дел Украины порекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19, сообщила пресс-служба МИД вечером 8 марта

«В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом», — указано в сообщении.

Украинцам, оставшимся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных заболеванием регионов, сообщить о своем местонахождении и предоставить свои контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины. Кроме того, в МИД Украины рекомендовали зарегистрироваться на веб-ресурсе «Друг» и следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства. Волошин после отрицательного теста на коронавирус, поблагодарил спикера за поддержку © Волошин

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД Украины рекомендовал неотложно обратиться в ближайшее украинское дипучреждение или на круглосуточную горячую линию МИД Украині: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Кроме того, МИД Украины указал на необходимость придерживаться рекомендации Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Во время эвакуации украинцев из Китая на Украину в ряде регионов Западной и Центральной Украины вспыхнули беспорядки из-за нежелания местных жителей принимать у себя потенциально зараженных соотечественников.