Дмитрук стала известна после антироссийского стихотворения «Никогда мы не будем братьями», которое она прочитала на камеру и выложила на YouTube, что вызвало большой общественный резонанс.
По ее словам, жители Крыма и Донбасса всегда будут «презирать» украинскую культуру.
«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — подчеркнула Дмитрук.
При этом поэтесса отметила, что к крымским татарам и «вменяемым украинцам», проживающим на этих территориях, у нее и ее сограждан нет претензий.
По мнению депутата Бундестага Вальдемара Гердта, в Европе все чаще говорят о том, что вопрос с Крымом решен окончательно, поскольку Киев сам свел на нет возможные дискуссии, перекрыв подачу в регион воды и электричества.