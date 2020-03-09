Киевская поэтесса Анастасия Дмитрук назвала жителей Донбасса и Крыма «паразитами на теле Украины», которые вызвали раскол и войну в стране. Он заявила об этом 8 марта в интервью «Обозревателю»

«Даже не могут удержать Украину в ее границах» - Ищенко об амбициях националистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, жители Крыма и Донбасса всегда будут «презирать» украинскую культуру.

«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — подчеркнула Дмитрук.

При этом поэтесса отметила, что к крымским татарам и «вменяемым украинцам», проживающим на этих территориях, у нее и ее сограждан нет претензий.

По мнению депутата Бундестага Вальдемара Гердта, в Европе все чаще говорят о том, что вопрос с Крымом решен окончательно, поскольку Киев сам свел на нет возможные дискуссии, перекрыв подачу в регион воды и электричества.