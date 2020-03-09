Если западные лидеры поедут в Москву на празднование 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне, для Киева это обернется катастрофой. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин 8 марта в интервью «Обозревателю»

Погребинский объяснил, почему Трамп не поедет в Москву на парад в честь Дня Победы © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк Владимир Путин во время их визита будет обсуждать с западными лидерами Украину, а Киеву это невыгодно.

«Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные», — рассуждает Климкин.

По его мнению, украинская дипломатия должна сделать все возможное, чтобы организовать визит президентов США, Франции и британского премьера в Киев 8 мая.

«Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить. Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — заявил экс-министр.

В свою очередь, член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков отреагировал на эти высказывания Климкина на своей странице в Twitter.

«Климкин пророчит "катастрофу для Украины", если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», — написал сенатор.

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая, чтобы фактически приобщиться к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы также остается праздником, однако официальные мероприятия проводятся именно 8 мая.