Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев считает, что возвращение Донбасса под контроль Киева вряд ли удастся, поскольку украинская сторона проиграла войну в регионе. Об этом он заявил 8 марта в интервью Пятому каналу

Бортник объяснил, почему в апреле однозначно состоится обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях, — сказал журналист.

По его сведениям, в школах и вузах непризнанных республик уже изучаются подвиги ополченцев. Бывший шпион отметил, что вузах Украине не нужны люди, участвовавшие в конфликте на стороне ДНР и ЛНР в любом качестве, даже если они были бухгалтерами и снабженцами.

Асеев отметил, что всех этих людей необходимо вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей, при этом он считает такой сценарий «фантазией».

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — подчеркнул журналист.

Бывший шпион полагает, что Украина не может ее вернуть территории ДНР/ЛНР, и весь вопрос в том, чтобы «это не расползлось дальше».

По мнению политолога Руслана Бортника, части украинских политиков невыгодна реинтеграция Донбасса в состав страны на правах особого статуса, поскольку она приведет к появлению нелояльного им электората.