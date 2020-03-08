Официальный импортер бренда Porsche Виннер Импортс Украина заявил, что все электрокары последней модели, которые планировалось завести в страну – уже раскуплены. Об этом 8 марта сообщило специализированное издание Autogeek

Богатые автолюбители оплатили все 73 новых люксовых электромобиля Porsche, которые производитель зарезервировал для поставки на Украину.

«Раскупили всю партию электрокаров Porsche Taycan на 2020 год. При этом официальная презентация Porsche Taycan в нашей стране запланирована на 20 марта. Стоит отметить, что пока в Украину ввезли 2 электрокара немецкого бренда», — отмечают журналисты издания Autogeek.

Неизвестные сожгли в Львове автомобиль журналистки «Радио Свобода» © Jason Bolonski / flickr

Напомним, что с 1 января 2020 года на Украине вступили в силу нормы, согласно которым оплатить транспортный налог в размере 25 000 гривен ($1 тыс) придется владельцам 172 особо дорогих моделей автомобилей.