Богатые автолюбители оплатили все 73 новых люксовых электромобиля Porsche, которые производитель зарезервировал для поставки на Украину.
«Раскупили всю партию электрокаров Porsche Taycan на 2020 год. При этом официальная презентация Porsche Taycan в нашей стране запланирована на 20 марта. Стоит отметить, что пока в Украину ввезли 2 электрокара немецкого бренда», — отмечают журналисты издания Autogeek.
При этом новинки немецкого автопрома чрезвычайно высока. На украинском рынке модели Porsche Taycan продавались идут по следующему прайсу: модель Taycan 4S — 2,6 млн гривен ($104 тыс), Taycan Turbo — 3,76 млн гривен ($150 тыс), а Taycan Turbo S — от 4,57 млн гривен ($183 тыс).
Напомним, что с 1 января 2020 года на Украине вступили в силу нормы, согласно которым оплатить транспортный налог в размере 25 000 гривен ($1 тыс) придется владельцам 172 особо дорогих моделей автомобилей.