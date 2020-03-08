Власти донбасских республик неоднократно заявляли о бронетехнике украинских силовиков в жилых районах подконтрольных им населенных пунктов Донбасса. Более того были опубликованы фотодокументы подтверждающие осведомленность ОБСЕ о некоторых подобных фактах.
«Противник продолжает подвергать опасности жизни мирного населения подконтрольных Украине населенных пунктов, размещая военную технику в непосредственной близости с мирным населением… Мы в очередной раз призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооружённые формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса», — приводит словам Якова Осадчего РИА Новости.
Представитель Луганска подчеркнул, что разведка ЛНР зафиксировала новый случай размещения бронетехники в жилом районе.
По данным Народной милиции республики, военнослужащие 59-й бригады ВСУ разместили бронированную машину пехоты в непосредственной близости от жилых домов в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.