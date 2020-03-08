Как пояснили украинские таможенники иностранную валюту почти на 20 млн гривен пытался ввезти мужчинаиз Польши через пункт пропуска Угринев-Долгобичев.
«На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил. Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году», — рассказали в Государственной таможенной службе Украины.
Незадекларированные деньги обнаружили в салоне автомобиля и среди личных вещей гражданина во время углубленного осмотра микроавтобуса.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 ТК Украины.