Таможенная служба Украины заявила о предотвращении попытки законно в вести на территорию Украины из Польши огромной суммы наличной валюты. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы

Как пояснили украинские таможенники иностранную валюту почти на 20 млн гривен пытался ввезти мужчинаиз Польши через пункт пропуска Угринев-Долгобичев.

«На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил. Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году», — рассказали в Государственной таможенной службе Украины.

Контрабанда отправила украинскую таможню в нокаут — Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 ТК Украины.