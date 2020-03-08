Полиция и Национальная гвардия Украины заявили об усилении мер для обеспечения безопасности во время проведения массовых акций в центре Киева. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

Руководство МВД подчеркивает, что эти меры были вызваны намерением различных общественных организаций, провести акции с массовым участием граждан 8 марта в центральных районах Киева.

«В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские будут пристально следить за порядком и оперативно реагировать в целях недопущения конфликтов и любых нарушений. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим на собраниях ответственности в случае нарушения правопорядка» — приводит слова начальника полиции Киева Андрей Крищенко пресс-служба МВД.

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Столичные правоохранители обратились ко всем протестующим с просьбой соблюдать общественный порядок и соблюдать нормы действующего законодательства. Кроме того киевские правоохранители надеются, что граждане будут способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.