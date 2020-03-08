Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что нужно обязать итальянское правительство запретить ее гражданам выезжать в Европу в связи с масштабным распространением коронавируса. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш полагает, что такие ограничительные меры необходимы для того, чтобы преломить негативную тенденцию по распространению коронавируса в Европе.

«Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем выдать такое распоряжение в Шенгене», — приводит слова премьера Чехии Reuters.

По состоянию на вечер 7 марта в Чехии подтвердили 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них связаны с посещениями Италии или общением с лицами, которые были там. В Молдавии первой зараженной коронавирусом стала женщина, прилетевшая из Италии © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Между тем в Италии в Италии уже ввели строгие ограничения и закрыли на карантин 12 провинций. Среди них Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Всего в ЕС по состоянию на утро 8 марта количество заболевших коронавирусом превысило 9 тысяч человек. Большинство из них, а именно 5883 случаев заболевания, приходятся как раз на Италию.