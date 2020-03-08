Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины провела дезинфекцию всех автовокзалов и автостанций Черновицкой области с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте

Как пояснили спасатели, дезинфекция автовокзалов и автостанций Черновицкой области проводилась в течении всего дня 7 марта с помощью средства «Санитаб».

«С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Держпродспоживслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления», — пояснила пресс-служба ГСЧС.

Ранее 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый на Украине случай подтвержденного заражения коронавирусом. Заболевшим оказался мужчина, который прибыл из Италии. В Молдавии первой зараженной коронавирусом стала женщина, прилетевшая из Италии © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

По заверению украинских медиков, пациент находится в стабильном состоянии, хотя у него наблюдаются скачки температуры. После этого в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19.

Местные власти для недопущения распространения коронавируса в Черновцах и Черновицкой области, распорядились отменить все массовые мероприятия, концерты, конференции, спортивные состязания.

Кроме того временно приостановлен учебный процесс в школах и других образовательных учреждениях. Данные карантинные меры продлятся 16 дней.