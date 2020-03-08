Представитель Народной милиции ДНР заявил, что подразделения ПВО республики сбили беспилотник украинских силовиков, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по окраине Горловки. Об этом 8 марта сообщило агентство РИА Новости

В военном ведомстве Донецкой Народной республики пояснили, что за минувшие сутки украинские военные неоднократно обстреляли из артиллерии и минометов населенный пункт Зайцево на окраине Горловки. В результате этих обстрелов повреждения получили восемь домов и только по счастливой случайности удалось избежать жертв среди мирного населения.

«Отмечено активное применение боевиками 59-й бригады беспилотного летательного аппарата типа "Скайуокер" для корректировки огня, который был поражен в результате слаженных действий расчетов РЭБ и ПВО Единой системы комплексной защиты объектов республики "Мантия-АРП". Накопитель памяти БЛА уже расшифровываются нашими специалистами», — приводит слова представителя ДНР агентство РИА Новости.

Шансы вернуть Донбасс в состав Украины еще не исчерпаны — Погребинский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Кроме того представитель Народной милиции ДНР призвал международных наблюдателей немедленно отреагировать и зафиксировать факты обстрелов со стороны ВСУ территории республики.