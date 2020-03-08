В военном ведомстве Донецкой Народной республики пояснили, что за минувшие сутки украинские военные неоднократно обстреляли из артиллерии и минометов населенный пункт Зайцево на окраине Горловки. В результате этих обстрелов повреждения получили восемь домов и только по счастливой случайности удалось избежать жертв среди мирного населения.
«Отмечено активное применение боевиками 59-й бригады беспилотного летательного аппарата типа "Скайуокер" для корректировки огня, который был поражен в результате слаженных действий расчетов РЭБ и ПВО Единой системы комплексной защиты объектов республики "Мантия-АРП". Накопитель памяти БЛА уже расшифровываются нашими специалистами», — приводит слова представителя ДНР агентство РИА Новости.
В Донецке подчеркнули, что данные по обстрелам территории республики будут приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 —й бригады вооруженных сил Украины.
Кроме того представитель Народной милиции ДНР призвал международных наблюдателей немедленно отреагировать и зафиксировать факты обстрелов со стороны ВСУ территории республики.