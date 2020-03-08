Палата представителей Конгресса США может перейти на дистанционный вариант работы из-за опасности распространения эпидемии коронавируса. Об этом 8 марта сообщил сайт «Голос Америки»

Конгрессмены в серьез рассматривают возможность перевода штатных сотрудников на удаленную работу в связи «с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса».

«Планы на случай непредвиденных обстоятельств также готовят американские финансовые регуляторы, поскольку случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в пригороде Вашингтона, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. В данных городах находятся офисы и представительства Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы», — подчеркивают журналисты издания

Уже сейчас многие финансовые учреждения США рекомендуют своим сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, а также максимально ограничить командировки, особенно в страны с высоким риском заражения коронавирусом. Вирусное общение. Трамп сравнил разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Кроме того крупным корпорация США рекомендовано отменить или перенести конференции и форумы.

Ранее сообщалось, что на Восточном побережье США в штате Флоридз афиксировали 2 первые летальные случаи в результате заболевания, вызванного коронавирусом. СМИ также сообщали, что в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.