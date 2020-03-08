Конгрессмены в серьез рассматривают возможность перевода штатных сотрудников на удаленную работу в связи «с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса».
«Планы на случай непредвиденных обстоятельств также готовят американские финансовые регуляторы, поскольку случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в пригороде Вашингтона, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. В данных городах находятся офисы и представительства Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы», — подчеркивают журналисты издания
Уже сейчас многие финансовые учреждения США рекомендуют своим сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, а также максимально ограничить командировки, особенно в страны с высоким риском заражения коронавирусом.
Кроме того крупным корпорация США рекомендовано отменить или перенести конференции и форумы.
Ранее сообщалось, что на Восточном побережье США в штате Флоридз афиксировали 2 первые летальные случаи в результате заболевания, вызванного коронавирусом. СМИ также сообщали, что в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.