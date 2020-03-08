Алексей Гончарук поблагодарил сограждан за поддержку и заявил, что и в будущем будет работать ради успешного будущего Украины.

«За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу», — говориться в заявлении бывшего главы Кабмина, размещенном на его Telegram-канале.

СМИ назвали страну, куда вероятно отправился Гончарук после своей отставки
СМИ назвали страну, куда вероятно отправился Гончарук после своей отставки
По его словам, он получил большую поддержку от своих соратников, после отставки с поста руководителя правительства.

«Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства», — написал Александр Гончарук в комментарии под своим видеороликом.

 