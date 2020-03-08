Экс-премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил свою команду, а также заявил, что многие реформы и изменения его правительство не успело провести. Сообщение было размещено 8 марта Telegram-канале бывшего премьера

Алексей Гончарук поблагодарил сограждан за поддержку и заявил, что и в будущем будет работать ради успешного будущего Украины.

«За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу», — говориться в заявлении бывшего главы Кабмина, размещенном на его Telegram-канале.

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«Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства», — написал Александр Гончарук в комментарии под своим видеороликом.