На заседании спецкомиссии при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, прибыла из Италии. Об этом 8 марта сообщил Интерфакс-Украина

В свези со сложившейся ситуацией и угрозой стремительного распространения инфекции коронавируса в стране, премьер-министр Молдавии Ионом Кику экстренно созвал 8 марта спецкомиссию при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

«Коронавирус обнаружен у женщины, которая накануне вернулась из Италии, самолетом из Милана. Она заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии. Тем не менее, она проявила безответственность — она ушла из больницы, села на самолет и вернулась домой», — приводит слова министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну издание.

По ее словам, речь идет о 48-летней женщине, гражданке Молдовы, которая по прилету в Кишинев была срочно госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, так как кроме коронавирусной инфекции у нее диагностирован сахарный диабет и гипертония. Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Как отметила чиновница молдавского минздрава, в настоящий момент в стране проведено 33 теста на коронавирус — 29 у граждан, которые вернулись из Италии и четыре — из Китая. Из них 32 теста были отрицательными.

Министр внутренних дел Павел Войку подчеркнул, что его ведомством приняты меры по установлению и проверке всех пассажиров самолета, который прилетел из Милана в субботу, 7 мая.

В настоящий момент из 140 пассажиров 45 человек уже установлены и помещены на карантин. Кроме того, предупреждены власти Украины, так как 10 пассажиров были гражданами этой страны и возвращались на родину транзитом.

Напомним, что только по официальным данным, в Италии работает более 200 тысяч граждан Молдавии и сейчас многие из них возвращаются на родину из-за распространения коронавируса.