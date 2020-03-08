Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение следующей недели финансовые аналитики ожидают дальнейший рост курса доллара к гривне. Об этом 8 марта сообщил сайт РБК-Украина

Как отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, после отставки правительства Алексея Гончарука, курс доллара к национальной валюте Украины заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%. А после 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривен за доллар.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн», — приводит слова специалиста издание.

Следует отметить, что с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Новое правительство, дело против «Нафтогаза». Главное в экономике Украины с 28 февраля по 5 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Ранее многие финансовые аналитики Украины утверждали, что колебания курса доллара в начале марта были вызваны политическими процессами, прежде всего, сменой правительства и генерального прокурора Украины.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде заявил, что считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий для экономики страны.

По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии простых украинцев.