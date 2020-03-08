По словам главы внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, выделенные средства должны помочь укрепить потенциал украинской национальной полиции.
«Министр сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины», — приводит слова главы канадского МИДа сайт ведомства.
При этом особо отмечается, что выделенные Украине средства — это поддержка проводимых на Украине структурных реформ правоохранительной системы, в совершении которых Киеву активно помогает Канада.
Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что Киев и Оттава намерены подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи. По его словам, соглашение может быть подписано в 2020 году, поскольку стороны уже завершают разработку документа.
А в мае с оценочным визитом на Украину должна прибыть специальная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.