Правительство Канады намерено выделить Украине более 1,5 млн долларов на поддержку Национальной полиции. Об этом 8 марта сообщило Министерство иностранных дел Канады

По словам главы внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, выделенные средства должны помочь укрепить потенциал украинской национальной полиции.

«Министр сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины», — приводит слова главы канадского МИДа сайт ведомства.

При этом особо отмечается, что выделенные Украине средства — это поддержка проводимых на Украине структурных реформ правоохранительной системы, в совершении которых Киеву активно помогает Канада. Украина и Канада готовят договор о трудоустройстве молодежи за рубежом © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк

Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что Киев и Оттава намерены подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи. По его словам, соглашение может быть подписано в 2020 году, поскольку стороны уже завершают разработку документа.

А в мае с оценочным визитом на Украину должна прибыть специальная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.