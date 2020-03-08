Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. Об этом 8 марта сообщило агентство РИА Новости.

В субботу, 8 марта, в представительстве Донецкой Народной республики в СЦКК рассказал о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований (ВФУ).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 16 раз», — приводит слова представителя военного ведомства республики РИА Новости.

Кроме того в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 30 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. Джангиров объяснил, почему Москва не ведет диалога с Киевом в вопросе Донбасса © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В результате обстрелов со стороны украинский военных, повреждения получили восемь домов, в восьми населенных пунктах ДНР.

Ранее, 7 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий подтвердил, что триста потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины подконтрольного Луганской народной республике населенного пункта Желтое.