Артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны были обнаружены и изъяты спасателями на территории международного аэропорта «Днепропетровск». Об этом 8 марта сообщил Интерфакс-Украина

По информации пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в субботу, 7 марта, на пульт дежурного ГСЧС поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта «Днепропетровск» обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 артснаряда калибра 88-мм).

«Отделением группы пиротехнических работ АРЗ СП проводятся работы по изъятию боеприпасов и обследованию территории на наличие ВОП», — приводит сообщение ГПЧС издание.

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Для обезвреживания артиллерийские снаряды, пролежавших в земле не менее 75 лет, были привлечены 5 спасателей и 2 единицы специальной техники. Организовано дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта.