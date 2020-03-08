Немецкое общество защиты окружающей среды призывает еще раз проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его влияния на экологию. Об этом 7 марта сообщило издание WirtschaftsWoche

Предметом беспокойства главы общества защиты окружающей среды Саши Мюллер-Креннера послужил не сам трансбалтийский газопровод, а то в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается в России и как он воздействует на окружающую среду.

«Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта», — приводит предположение немецкого эколога WirtschaftsWoche.

В связи с этим немецкое общество защиты окружающей среды направлено обращение о проверке в отделение горной инспекции города Штральзунд. Украина и США думают над тем, как «похоронить» «Северный поток-2» — Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В своем иске участники организации ссылаются на правовое заключение института экономики и права Берлинского технического университета. Предполагается, что расчеты о выбросах метана вследствие работы газопровода занижены.

Ранее, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что представители Украины ведут переговоры с США и другими странами с целью окончательно остановить российский проект «Северный поток-2».