По итогам Второй мировой войны территория Литвы существенно увеличилась - она вернула те земли, которые считала исконно своими. Однако сегодня Вильнюс об этом предпочитает забыть. Об этом рассказал журналист и политолог Юрий Светов 7 марта в комментарии Sputnik Литва

Латвия переправила в Эстонию четверых зараженных коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Линас Линкявичюс призвал европейских коллег игнорировать торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве, так как этот парад якобы призван отметить победы нынешней военной политики России.

«В Польше по-прежнему есть люди, которые полагают, что эти земли должны быть возвращены Польше. И когда Литва пренебрежительно относится к итогам Второй мировой войны, стоит задуматься, какие последствия это для нее повлечет», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, празднованием 75-й годовщины Великой Победы Россия ничего никому не доказывает, поскольку это дань памяти людям, павшим в борьбе с фашистскими захватчиками.

Светов также посетовал на то, что никто не упрекает США с их военным бюджетов в 750 млрд долларов в год за демонстрацию своей мощи, но при этом подобные упреки звучат в адрес России.