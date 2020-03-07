Зеленский в недавнем интервью газете Guardian рассказал, что в Минских соглашениях есть «пункты, которые можно немного перенести».
«Передвижки в Минске" приведут к полному невыполнению минских соглашений и трагедии. В мутных формулировках Зеленский прячет только одну главную точку: передача под контроль Киева границы между Российской Федерацией и Донбассом», — рассказал Мирошник.
По его словам, невыполнение «Минска» приведет к зачисткам неугодного Киеву населения Донбасса, и в ЛНР не питают иллюзий по поводу способности Зеленского противостоять этому.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила стремление Зеленского пересмотреть Минские соглашения с попыткой изменить инструкцию в общественном транспорте.