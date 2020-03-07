Перестановка пунктов Минских соглашений, на которую надеется президент Украины Владимир Зеленский, приведет к трагедии в Донбассе. Об этом 7 марта заявил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник, передает РИА Новости

Зеленский в недавнем интервью газете Guardian рассказал, что в Минских соглашениях есть «пункты, которые можно немного перенести».

«Передвижки в Минске" приведут к полному невыполнению минских соглашений и трагедии. В мутных формулировках Зеленский прячет только одну главную точку: передача под контроль Киева границы между Российской Федерацией и Донбассом», — рассказал Мирошник.

«Выйти не получится». Захарова ответила на слова Зеленского о переносе пунктов Минских соглашений © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила стремление Зеленского пересмотреть Минские соглашения с попыткой изменить инструкцию в общественном транспорте.