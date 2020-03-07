Более того, подчеркнул литератор, эта идентичность формировалась в том числе усилиями сторонних сил, а после революции — благодаря неумной национальной политике при коммунистическом режиме.
«В результате мы получили то, что получили: создающийся на наших глазах народ. Он реально создается, искусственно разрывая связи с русским народом. Если раньше это была часть единого народа, то теперь это отдельный народ, который сейчас формируется», — указал Лукьяненко.
Донбасс же, по его мнению, кровью заслужил свое право на самоопределение, но это самоопределение будет долгим и трудным, и оно не зависит ни от русских писателей, ни от рядовых граждан России.