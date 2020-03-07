Береговая охрана закрыла морские границы Турции в Эгейском море для беженцев из Сирии. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости

Запрет на переправу ввел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку морской путь в Европу опасен для беженцев.

Накануне турецкий лидер провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором заявил, что договор о беженцах между Турцией и ЕС нуждается в пересмотре.

В конце февраля в провинции Идлиб турецкие вооруженные силы потеряли более 30 военнослужащих от огня правительственной сирийской армии. На фоне кризиса Эрдоган заявил, то открывает границу Турции с Евросоюзом для тех, кто желает найти убежище в Европе.

Путин, Эрдоган и бесконечный Ближний Восток © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По условиям соглашения 2016 года между Анкарой и Брюсселем Турция получила шесть миллиардов евро для помощи беженцам. За это время Турция приняла почти 3,6 млн сирийских беженцев.

В обмен турецкая сторона обязалась не пускать нелегальных мигрантов в страны ЕС.