Всему виной коронавирус, который 6 марта обнаружили у двух участников конгресса Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В начале недели это мероприятие посетила и Кальюлайд.
Участниками Конгресса были и вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.
«Сегодня глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но поскольку результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавирус президент решила не участвовать в нем», — рассказал советник президента Таави Линамяе.
Она заверила, что все члены эстонской делегации соблюдали правила гигиены, а симптомов заболевания нет ни у кого.
В Эстонии коронавирус нашли у 10 человек, девять из которых вернулись из поездки по Италии.
К 7 марта количество заразившихся коронавирусом в США, по данным CNN, выросло до 329 человек.