Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ограничила свои контакты с внешним миром после того, как в субботу, 7 марта, вернулась из поездки по США. Об этом сообщает портал ERR

Вспышка коронавируса: на лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев - МИД © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Участниками Конгресса были и вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но поскольку результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавирус президент решила не участвовать в нем», — рассказал советник президента Таави Линамяе.

Она заверила, что все члены эстонской делегации соблюдали правила гигиены, а симптомов заболевания нет ни у кого.

В Эстонии коронавирус нашли у 10 человек, девять из которых вернулись из поездки по Италии.

К 7 марта количество заразившихся коронавирусом в США, по данным CNN, выросло до 329 человек.