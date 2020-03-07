Политик отметил, что сам день следует использовать, чтобы напоминать о необходимости отстаивания равных прав женщин, а те страны, в которых 8 марта — выходной, не могут, по его мнению, служить примером для подражания в соблюдении прав женщин.
«А дарить женщинам исключительно в этот день цветы или какие‑то подарки считаю ерундой и определенным пренебрежением к ним», — подчеркнул Вятрович.
Депутат добавил, что и женщины, и мужчины, стоят того, чтобы их уважали ежедневно, а не выбирали для этого определенный день, чтобы выразить уважение только за его принадлежность к определенному полу.
Международный женский день ежегодно отмечают 8 марта. С 1975 года этот праздник отмечается ООН. Официальная версия происхождения праздника связывает его с нью-йоркскими митингами начала ХХ века, которые проходили под лозунгами о равноправии женщин.
Тем не менее, националистическая аудитория Украины, выступает за то, чтобы запретить этот праздник, поскольку он якобы напоминает о советском прошлом страны.