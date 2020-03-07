В рамках помощи от Пентагона, Украина получит противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI, которые могут быть задействованы в акваториях Черного и Азовского морей.
Это первый транш из 250 млн долларов военной помощи, которую Конгресс одобрил в минувшем году.
Пакет помощи должны утвердить члены Конгресса США, которым сообщили о военных поставках на Украину.
«Согласно нашей политике Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса», — сказала подполковник Карла Глисон.
Осенью прошлого года в США стартовала процедура импичмента после того, как сотрудник американской разведки сообщил, что президент Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине, требуя взамен расследования в отношении своего политического конкурента Джо Байдена.
Дело об импичменте попало в Конгресс, члены которого оправдали Трампа.