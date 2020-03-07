Минобороны США планирует передать Украине военную помощь на 125 млн долларов. Об этом 7 марта сообщила «Европейская правда» со ссылкой на CNN

Богатырёв: Зеленскому предстоит выдержать огромное давление окружения Трампа по делу Байдена © Facebook, Даниил Богатырев

Это первый транш из 250 млн долларов военной помощи, которую Конгресс одобрил в минувшем году.

Пакет помощи должны утвердить члены Конгресса США, которым сообщили о военных поставках на Украину.

«Согласно нашей политике Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса», — сказала подполковник Карла Глисон.

Осенью прошлого года в США стартовала процедура импичмента после того, как сотрудник американской разведки сообщил, что президент Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине, требуя взамен расследования в отношении своего политического конкурента Джо Байдена.

Дело об импичменте попало в Конгресс, члены которого оправдали Трампа.