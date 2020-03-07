По его словам, если на Западной Украине крадут деньги с криком «Слава Украине!», то на Юго-Востоке воровали деньги преимущественно с лозунгами «Навеки с Россией!».
«Не забуду, как я общался с бывшим руководителем Партии регионов в Луганском горсовете. Я ему говорю: "У нас 15 млн угрохали на примитивный памятник Бандере вместо того, чтобы достроить больницу и нормальный вокзал". А он мне: "Ты не поверишь, а мы тут жахнули 12 млн на реконструкцию фонтана Молодой гвардии"», — привел пример Коцаба.
Чтобы Украина была цивилизованной страной, подчеркнул эксперт, надо учесть точку зрения каждого, потому что как только она будет проигнорирована, будет происходить накопление энергии ненависти, которая потом выльется в смертоубийство.