Нечистоплотные украинские политики используют символы вроде «Ленина» или «Бандеры» либо перед выборами, либо для того, чтобы отвлечь внимание, когда они крадут деньги. Об этом рассказал независимый журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Для олигархов Украина, как фабрика. Когда перестает работать, назначают выборы © Facebook, Руслан Коцаба

«Не забуду, как я общался с бывшим руководителем Партии регионов в Луганском горсовете. Я ему говорю: "У нас 15 млн угрохали на примитивный памятник Бандере вместо того, чтобы достроить больницу и нормальный вокзал". А он мне: "Ты не поверишь, а мы тут жахнули 12 млн на реконструкцию фонтана Молодой гвардии"», — привел пример Коцаба.

Чтобы Украина была цивилизованной страной, подчеркнул эксперт, надо учесть точку зрения каждого, потому что как только она будет проигнорирована, будет происходить накопление энергии ненависти, которая потом выльется в смертоубийство.