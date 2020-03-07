Заявления президента Украины о выходе из нормандского формата в отсутствии изменений ситуации в Донбассе являются игрой на публику. Об этом рассказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий 7 марта во время общения с журналистами

Сенатор Джабаров объяснил, что начнется, если Киев действительно выйдет из Нормандского формата © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Угрозы Зеленского выйти из нормандского формата, если "ничего не изменится на Донбассе" — очередная игра на публику… Театральные ультиматумы только оттолкнут ДНР и ЛНР, равно как и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2» — цитирует политика «Интерфакс».

Чтобы в Донбассе что-то изменилось, подчеркнул Слуцкий, Киеву давно пора начать выполнять Минские соглашения и, прежде всего, их политическую часть, законодательно утвердив особый статус региона, проведя амнистию и конституционную реформу по децентрализации.0

По его мнению, это заразная болезнь — разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону. Киеву пора уяснить: альтернативы Минским соглашениям в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, заключил депутат.