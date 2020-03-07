Сенатор Джабаров объяснил, что начнется, если Киев действительно выйдет из Нормандского формата
Сенатор Джабаров объяснил, что начнется, если Киев действительно выйдет из Нормандского формата
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Ранее Зеленский заявил, что надеться договориться с Россией о прекращении войны в Донбассе, но не исключил, что Киев может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.

«Угрозы Зеленского выйти из нормандского формата, если "ничего не изменится на Донбассе" — очередная игра на публику… Театральные ультиматумы только оттолкнут ДНР и ЛНР, равно как и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2» — цитирует политика «Интерфакс».

Чтобы в Донбассе что-то изменилось, подчеркнул Слуцкий, Киеву давно пора начать выполнять Минские соглашения и, прежде всего, их политическую часть, законодательно утвердив особый статус региона, проведя амнистию и  конституционную реформу по децентрализации.0

По его мнению, это заразная болезнь — разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону. Киеву пора уяснить: альтернативы Минским соглашениям в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, заключил депутат.

 