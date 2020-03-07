Украинское общество не может бесконечно ждать приглашения Брюсселя к более тесной интеграции с Евросоюзом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian от 7 марта

«Гибкий подход». Зеленский предложил изменить Минские соглашения - The Guardian © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Говоря в этой связи про состоявшийся 31 января выход Великобритании из состава европейского сообщества, Зеленский сравнил происходящее с вечеринкой.

"Это как группа людей за столом, которые мило проводят вечер. Если кто-то не хочет оставаться за столом, это определенно испортит вечеринку. В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: "Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз". И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась", — пояснил он.

Хотя после государственного переворота 2014 года украинские власти обозначили в качестве своего внешнеполитического приоритета вступление в НАТО и Евросоюз, Брюссель неоднократно заявлял, что не готов принять Украину.