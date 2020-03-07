Глава государства подчеркнул, что необходимо дать людям твердую уверенность в том, что ЕС ждет Украину, поскольку общество верит словам лишь какое-то время, а затем ему нужны будут конкретные действия.
Говоря в этой связи про состоявшийся 31 января выход Великобритании из состава европейского сообщества, Зеленский сравнил происходящее с вечеринкой.
"Это как группа людей за столом, которые мило проводят вечер. Если кто-то не хочет оставаться за столом, это определенно испортит вечеринку. В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: "Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз". И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась", — пояснил он.
Хотя после государственного переворота 2014 года украинские власти обозначили в качестве своего внешнеполитического приоритета вступление в НАТО и Евросоюз, Брюссель неоднократно заявлял, что не готов принять Украину.