Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian от 7 марта заявил, что президентство в реальной жизни мало чем отличается от президентства в его сериале «Слуга народа», но у реального главы государства все же больше проблем

«Но мы не тонем». Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Это правда, проблем больше. Они катастрофические. Они появляются, простите, как прыщики у 18-летнего ребенка. И ты не знаешь, где они вскачут и когда», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что реальное президентство длится пять лет. Он также сравнил свое президентство с плаваньем в лодке, пояснив, что ему будто бы руками и ногами приходится затыкать дыры.