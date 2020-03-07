Сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько, по воле случая ставшего президентом и начавшего бороться с олигархами, позволил говорить о нем как о реальном, а не вымышленном главе государства.
«Это правда, проблем больше. Они катастрофические. Они появляются, простите, как прыщики у 18-летнего ребенка. И ты не знаешь, где они вскачут и когда», — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что реальное президентство длится пять лет. Он также сравнил свое президентство с плаваньем в лодке, пояснив, что ему будто бы руками и ногами приходится затыкать дыры.