Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Лорийскую область заявил о старте общенационального флешмоба по высадке 10 миллионов деревьев. Об этом 7 марта сообщает Spunik Армения

Кущ: Армения показывает Украине путь выхода из экономического тупика © Facebook, Алексей Кущ

«Министр мне сказал объяви, я объявил, но сейчас постоянно думаю. Как так, неужели за один день, то есть 10 октября, можно высадить 10 миллионов деревьев?», — задается вопросом премьер.

Министр окружающей среды Эрик Григорян в свою очередь пояснил, что в этот день будет объявлен всенародный день высадки деревьев, но в течение года, начиная с весны будут осуществляться работы по восстановлению лесов.

«Иными словами, если перевести слова министра, то получается что-то вроде: мы сгоряча ляпнули, а теперь вам придется помочь на выкрутиться», — иронизирует

Символический старт обещанной высадки премьер дал с ученицей чаренцаванской школы Аидой Агаджанян, которую пригласили на это мероприятие после ее письма министру окружающей среды.

Девочка предложила посадить деревья по всей территории Армении, чтобы Армения стала красивой, а воздух — чистым.