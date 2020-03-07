Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.

Получив отказ от девушки, которая предупредила, что работает в полиции, мужчина ударил ее в лицо, вырвал у нее сумку и попытался бежать.

Однако пассажиры задержали его, а полицейской, у которой от удара пошла носом кровь, оказали первую помощь.

Полиция Израиля впервые за 53 года оштрафовала правоверного иудея за плевки в армянского священника
Полиция Израиля впервые за 53 года оштрафовала правоверного иудея за плевки в армянского священника
© РИА Новости, Лев Носов | Перейти в фотобанк
Дебошира задержали, оказалось, что раньше неоднократно жаловался на свою бывшую супругу и сына, которые якобы его избивали битой.  Однако, как выяснили полицейские, житель Броваров сам поднимал руку на своих домочадцев, за что и оказался под следствием.

Теперь ему придется отвечать еще и за разбойное нападение на сотрудника полиции.

 