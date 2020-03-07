Женщина-полицейский пострадала от рук хулигана, пристававшего к ней в маршрутном такси. Об этом вечером 6 марта сообщил отдел коммуникации Нацполиции Киевской области

Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.

Получив отказ от девушки, которая предупредила, что работает в полиции, мужчина ударил ее в лицо, вырвал у нее сумку и попытался бежать.

Однако пассажиры задержали его, а полицейской, у которой от удара пошла носом кровь, оказали первую помощь.

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Теперь ему придется отвечать еще и за разбойное нападение на сотрудника полиции.