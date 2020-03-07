Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Получив отказ от девушки, которая предупредила, что работает в полиции, мужчина ударил ее в лицо, вырвал у нее сумку и попытался бежать.
Однако пассажиры задержали его, а полицейской, у которой от удара пошла носом кровь, оказали первую помощь.
Дебошира задержали, оказалось, что раньше неоднократно жаловался на свою бывшую супругу и сына, которые якобы его избивали битой. Однако, как выяснили полицейские, житель Броваров сам поднимал руку на своих домочадцев, за что и оказался под следствием.
Теперь ему придется отвечать еще и за разбойное нападение на сотрудника полиции.