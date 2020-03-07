Нужно понимать, отметил эксперт, что обмен пленными — это технологическая карта, которая используется для отвлечения внимания и для прикрытия не особо популярных договоренностей.
«Обмены, безусловно, нужны. Они хорошо воспринимаются обществом и в Украине, и в России, и в Донецке, и в Луганске. Однако они не ведут к разрешению конфликта, а только выступают в роли политехнологического инструмента», — указал Бортник.
По его словам, очередной обмен пленными может состояться как элемент подготовки к встречи в Нормандском формате. Даже если этот саммит не состоится, подчеркнул политолог, то он все равно осуществиться для того, чтобы компенсировать репутационные потери от этого.