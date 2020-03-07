Новый обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной, ДНР/ЛНР и Россией может состояться перед встречей в Нормандском формате, которая намечена на апрель. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник 7 марта в комментарии изданию «ГолосUA»

«Украинский вестерн закончился». Бортник объяснил, для чего Зеленский разогнал правительство © Руслан Бортник

«Обмены, безусловно, нужны. Они хорошо воспринимаются обществом и в Украине, и в России, и в Донецке, и в Луганске. Однако они не ведут к разрешению конфликта, а только выступают в роли политехнологического инструмента», — указал Бортник.

По его словам, очередной обмен пленными может состояться как элемент подготовки к встречи в Нормандском формате. Даже если этот саммит не состоится, подчеркнул политолог, то он все равно осуществиться для того, чтобы компенсировать репутационные потери от этого.