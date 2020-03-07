Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что стороны должны применять более гибкий подход к Минским соглашениям – это тупиковый путь. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек 7 марта в комментарии РИА Новости

«Гибкий подход». Зеленский предложил изменить Минские соглашения - The Guardian © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Депутат отметил, что в случае репрессий в отношении жителей Донбасса со стороны националистических батальонов надлежащих расследований проведено не будет и виновных не накажут.

«Если будут какие-то репрессии в отношении жителей Донбасса со стороны добровольческих батальонов, то мы выразим свою озабоченность и назначим расследование, такое же, как по факту сожжения людей в Одессе, которое ни к чему не приведёт, и никого не накажут», — добавил Бальбек.

Ранее Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям и пригрозил выйти из переговоров по Донбассу, если к концу года не будет достигнуто значительного прогресса.

По его словам, как только там регионе не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Глава государства также уточнил, что у него есть «два-три плана» на случай выхода из переговоров.