Судно встало на рейд у берегов Северной Калифорнии после того, как скончался 71-летний пассажир предыдущего рейса из Сан-Франциско в Мексику. Положительными оказались тесты и у еще одного человека.
После этого вертолеты береговой охраны США доставили на борт лайнера экспресс-тесты для выявления коронавируса. Инфекция подтвердилась у 21 одного человека, которые находятся на борту судна.
«Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины», — рассказал Погорельцев.
Кроме того, по информации Госдепа США, на судне находится четверо граждан России. Посольство РФ надеется выйти с ними на связь в ближайшее время.
Всего на борту Grand Princess — 3,5 тысячи человек из 54 стран.
В Москве мэрия объявила режим повышенной готовности для столичных больниц, ЖКХ, транспортных и других служб в связи с угрозой эпидемии.