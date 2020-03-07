Среди пассажиров круизного лайнера Grand Princess, который сейчас проходит карантин у берегов Калифорнии из-за вспышки коронавируса, находятся 49 граждан Украины. Об этом 7 марта сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева

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После этого вертолеты береговой охраны США доставили на борт лайнера экспресс-тесты для выявления коронавируса. Инфекция подтвердилась у 21 одного человека, которые находятся на борту судна.

«Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины», — рассказал Погорельцев.

Кроме того, по информации Госдепа США, на судне находится четверо граждан России. Посольство РФ надеется выйти с ними на связь в ближайшее время.

Всего на борту Grand Princess — 3,5 тысячи человек из 54 стран.

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