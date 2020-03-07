Хотя Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет технических претензий к строящейся Белорусской атомной станции, Литва все равно будет считать ее угрозой национальной безопасности. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Алексей Анпилогов 6 марта в комментарии Sputnik Литва

«Литва выбрала самый идиотский вариант энергобезопасности» — эксперт о закрытии Игналинской АЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, позиция Вильнюса в отношении БелАЭС совсем не техническая, не экологическая и не связана с вопросами безопасности, а носит чисто политический характер.

«Это чисто политическое кредо Литвы, которая потеряла свое собственное "ядерное счастье", когда закрыла Игналинскую станцию и фактически добровольно отказалась от дешевого источника электроэнергии», — подчеркнул Анпилогов.

Специалист сомневается, что после проверки МАГАТЭ риторика Литвы по поводу БелАЭС радикально изменится, поскольку для Вильнюса это означало бы расписаться в собственной некомпетентности.

Он считает, что Литва будет по-прежнему искать варианты для демонстрации своего неприятия станции и продолжит спекулировать на иррациональных страхах и мифах о современной атомной энергетике так же, как она спекулируют на русофобии.

Литва может вернуться к реализму по поводу БелАЭС только в случае полного разворота прибалтийских стран к разумной интеграции с РФ, Белоруссией и Евразийским союзом, что произойдет еще нескоро, заключил собеседник.