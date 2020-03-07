По его мнению, было бы странно, если бы выводы МАГАТЭ были совершенно иными, поскольку на БелАЭС стоит новейший российский реактор с новейшей обвязкой, и потому что в реализацию этого проекта вложены огромные ресурсы.
Эксперт подчеркнул, позиция Вильнюса в отношении БелАЭС совсем не техническая, не экологическая и не связана с вопросами безопасности, а носит чисто политический характер.
«Это чисто политическое кредо Литвы, которая потеряла свое собственное "ядерное счастье", когда закрыла Игналинскую станцию и фактически добровольно отказалась от дешевого источника электроэнергии», — подчеркнул Анпилогов.
Специалист сомневается, что после проверки МАГАТЭ риторика Литвы по поводу БелАЭС радикально изменится, поскольку для Вильнюса это означало бы расписаться в собственной некомпетентности.
Он считает, что Литва будет по-прежнему искать варианты для демонстрации своего неприятия станции и продолжит спекулировать на иррациональных страхах и мифах о современной атомной энергетике так же, как она спекулируют на русофобии.
Литва может вернуться к реализму по поводу БелАЭС только в случае полного разворота прибалтийских стран к разумной интеграции с РФ, Белоруссией и Евразийским союзом, что произойдет еще нескоро, заключил собеседник.