Минские соглашения требуют более гибкого подхода. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Guardian, передает 7 марта РИА Новости

Ранее президент Украины заявил, что готов выйти из переговоров в нормандском формате через год, если ситуация в Донбассе не поменяется.

«В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно», — сказал Зеленский.

«Либо опровергай, либо уходи» - в Госдуме оценили слова Зеленского о Нормандском формате © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Тем не менее, сообщает газета, Зеленский рассчитывает на успех и взаимопонимание со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя заявления Зеленского, заявил, что Украине не позволяет выйти из переговорного формата ее кураторы в лице лидеров Франции и Германии.