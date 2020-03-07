Ранее президент Украины заявил, что готов выйти из переговоров в нормандском формате через год, если ситуация в Донбассе не поменяется.
«В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно», — сказал Зеленский.
По словам украинского лидера, у него есть «два-три плана» того, как будет действовать Украина, если переговоры по Донбассу не дадут результата.
Тем не менее, сообщает газета, Зеленский рассчитывает на успех и взаимопонимание со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя заявления Зеленского, заявил, что Украине не позволяет выйти из переговорного формата ее кураторы в лице лидеров Франции и Германии.