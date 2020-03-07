Ранее ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского певца и актера Владимира Высоцкого.
В качестве фотографии использован кадр из многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого» и рядом логотип и аббревиатура FBI.
«Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого», — говорится в сообщении.
Сегодня согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства» под запрет попадают любые аудиовизуальные произведения, в которых содержится «популяризация, агитация, пропаганда любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».