Посольство России в США надеется, что Украина снимет запрет на показ телесериала «Место встречи изменить нельзя» после рекламы ФБР, в которой они использовали образ Глеба Жеглова, призывая русскоязычных граждан к сотрудничеству. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter

Украинский Высоцкий: великому поэту 80 лет © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк Владимира Высоцкого.

В качестве фотографии использован кадр из многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого» и рядом логотип и аббревиатура FBI.

«Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого», — говорится в сообщении.

Сегодня согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства» под запрет попадают любые аудиовизуальные произведения, в которых содержится «популяризация, агитация, пропаганда любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».