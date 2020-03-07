Президент Украины Владимир Зеленский пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки, не выполняя решений, принятых в рамках Нормандского формата. Об этом рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий 7 марта в комментарии RT

«Вернутся неживыми»: Зеленский сделал громкое заявление об обмене пленными © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придётся либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — подчеркнул парламентарий.

Пока что, считает политик, Украине не позволяет выйти из переговорного формата ее кураторы в лице Франции и Германии. Водолацкий также отметил, что ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР.

На сегодняшний момент можно говорить, что прежние широко разрекламированные договорённости сворачиваются, а украинские войска возвращаются на исходные позиции, указал депутат.

Так что все предложения и решения Киева похожи на качели, и в любом случае, ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится, заключил собеседник.