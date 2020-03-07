Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из этого переговорного формата через год, если за это время ситуация не изменится, так как он не может уделить все пять лет своего президентства работе над Минскими соглашениями. По словам главы государства, после декабрьского саммита в Париже он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва.
«Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придётся либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — подчеркнул парламентарий.
Пока что, считает политик, Украине не позволяет выйти из переговорного формата ее кураторы в лице Франции и Германии. Водолацкий также отметил, что ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР.
На сегодняшний момент можно говорить, что прежние широко разрекламированные договорённости сворачиваются, а украинские войска возвращаются на исходные позиции, указал депутат.
Так что все предложения и решения Киева похожи на качели, и в любом случае, ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится, заключил собеседник.