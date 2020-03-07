Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил 7 марта на своей странице в Facebook

В ЛНР 300 домов осталось без электричества из-за обстрелов со стороны силовиков © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Украинское правительство в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.

Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на переговорах в Минске и в рамках «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции, однако в регионе по-прежнему продолжаются перестрелки.

По мнению политолога Геворга Мирзаяна, если Киев не станет выполнять Минские соглашения по всем пунктам, Москва будет осуществлять интеграцию восставшего региона в состав РФ во всех смыслах, кроме политического