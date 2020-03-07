В свою очередь, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за вчерашний день со стороны ВСУ зафиксировали два обстрела.
Украинское правительство в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.
Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на переговорах в Минске и в рамках «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции, однако в регионе по-прежнему продолжаются перестрелки.
По мнению политолога Геворга Мирзаяна, если Киев не станет выполнять Минские соглашения по всем пунктам, Москва будет осуществлять интеграцию восставшего региона в состав РФ во всех смыслах, кроме политического