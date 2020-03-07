Если Киев действительно решит возобновить поставки воды в Крым, жители полуострова должны получить гарантии ее безопасности. Об этом рассказала глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина 7 марта в комментарии РИА Новости

В Крым пришла большая вода: Тайганское водохранилище стало наполняться © Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров — это вопрос гуманитарной ответственности.

Позже премьер пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма якобы нет технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины.

«Если вода все-таки будет подаваться в Крым, то хотелось бы, чтобы были выполнены необходимые меры безопасности, так как на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым», — сказала общественный деятель.

По ее словам, премьер-министру Украины необходимо запомнить, что Крым — это Россия, и живут в нем граждане России.

Вот только в речах нового премьер-министра Украины по-прежнему звучат «старые песни о главном», что Крым — это Украина, и поэтому выглядит это как очередное «комик-шоу», подчеркнула Гридчина.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.