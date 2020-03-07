Совершенно неверно сводить вопрос двухсторонних отношений Москвы и Тбилиси к вопросу о статусе Абхазии и Южной Осетии, чем сегодня активно занимается грузинская сторона. Об этом рассказал специалист по вопросам Кавказа Николай Силаев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Силаев: У грузинских политиков на российском направлении нет ничего, кроме обиды © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, гораздо важнее решить вопрос двусторонней торговли, инвестиций и доступа грузинских товаров на российский рынок на более благоприятных условиях, чем есть сейчас, в чем на самом деле заинтересована грузинская сторона.

Что касается Абхазии/Южной Осетии, подчеркнул политолог, то между ними и Грузией есть гуманитарная повестка, которую могут обсуждать Тбилиси, Сухум и Цхинвал, а Россия может выступать в качестве посредника или одного из посредников.

Но пересматривать решение о признании независимости республик, которое было принято в 2008 году, и пытаться включить их в состав Грузии на правах особого статуса никто не будет, подытожил Силаев.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.