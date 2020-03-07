«Я понимаю, зачем это некоторым грузинским политикам. Я не понимаю, зачем это сайту Украина.ру. Помимо Абхазии и Южной Осетии есть очень широкая повестка», — подчеркнул эксперт.
По его словам, гораздо важнее решить вопрос двусторонней торговли, инвестиций и доступа грузинских товаров на российский рынок на более благоприятных условиях, чем есть сейчас, в чем на самом деле заинтересована грузинская сторона.
Что касается Абхазии/Южной Осетии, подчеркнул политолог, то между ними и Грузией есть гуманитарная повестка, которую могут обсуждать Тбилиси, Сухум и Цхинвал, а Россия может выступать в качестве посредника или одного из посредников.
Но пересматривать решение о признании независимости республик, которое было принято в 2008 году, и пытаться включить их в состав Грузии на правах особого статуса никто не будет, подытожил Силаев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.