У Рината Ахметова и Игоря Коломойского разные интересы, в частности, в сфере энергетики. Так что борьба по этому направлению между олигархами продолжится. Об этом рассказал специалист по вопросам Донбасса Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру

Энрике Менендес: Очевидно, что именно Ахметов консультировал Зеленского перед сменой Кабмина © Екатерина Чеснокова Дениса Шмыгаля, которого характеризуют как «человека Ахметова» и в связи с этим делают вывод, что теперь правительство Украины стало «ахметовским».

«В новом Кабмине у Коломойского тоже есть свои люди. Говорят их стало даже больше. Более того, некоторые эксперты в Украине считают, что Игорь Валерьевич многое сделал, чтобы потопить правительство Гончарука», — пояснил эксперт.

Менендес считает, что для президента Украины Владимира Зеленского важно было уйти от имиджа ставленника Коломойского, но ему так же важно не перейти в слишком сильную зависимость от любого другого олигарха, Ахметова в том числе.

Отношения между Ахметовым и Зеленским действительно становятся всё более тёплыми, но в реалиях украинской политики, где президент должен уметь лавировать между разными олигархами и внешними силами, это нормальное явление, заключил специалист.