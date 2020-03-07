Поскольку с 1 февраля представитель Белоруссии возглавил Евразийскую экономическую комиссию, Минск может переложить вопрос энергетических споров с Москвой в плоскость Евразийского союза, тем самым парализовав его работу. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Белорусская сторона, считает политолог, рассматривает союзный договор исключительно как способ вытягивания из Москвы денег без каких-либо обязательств: это длится уже больше 20 лет, и такая ситуация полностью не устраивает РФ.

Однако, указал Болкунец, Россия пересмотрела эту формулу в прошлом году, когда президент Владимир Путин и экс-премьер Дмитрий Медведев неоднократно заявляли о том, что Россия больше не будет беспрепятственно давать деньги вперед, ничего взамен не получая.

По его мнению, Минск эта новая формула не устраивает, поэтому процесс углубления интеграции заморожен, так как белорусская сторона вообще не рассматривает интеграцию как способ достичь некоей конкретной цели в рамках создания Союзного государства.

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