Сеявшей панику среди горожан жительнице Черновцов, где выявили первый случай коронавируса на Украине, грозит штраф. Об этом 6 марта сообщали пресс-служба Нацполиции Украины

Священник из Хмельницкого попал в реанимацию с подозрением на коронавирус © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В день госпитализации местные жители устроили акцию протеста у дома, где живет его супруга. Городские власти под давлением были вынуждены отправить в карантин и жену заболевшего.

В стихийном митинге, очевидно, участвовала и упомянутая в сообщении полиции женщина. Кроме того, она в соцсетях распространяла фейковую информацию о коронавирусе.

«Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям», — сообщили в Нацполиции.

К 6 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру приблизилось к 100 тысячам. Свыше трех тысяч человек погибли.