Первым зараженным на Украине оказался житель Черновцов, который вернулся из поездки по охваченной эпидемией коронавируса Италии.
В день госпитализации местные жители устроили акцию протеста у дома, где живет его супруга. Городские власти под давлением были вынуждены отправить в карантин и жену заболевшего.
В стихийном митинге, очевидно, участвовала и упомянутая в сообщении полиции женщина. Кроме того, она в соцсетях распространяла фейковую информацию о коронавирусе.
«Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям», — сообщили в Нацполиции.
К 6 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру приблизилось к 100 тысячам. Свыше трех тысяч человек погибли.