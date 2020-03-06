Политические конкуренты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаеве не допустят его возвращения к активной деятельности в политике. Об этом 6 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Бывший президент Киргизии сейчас находится в СИЗО под следствием. На родине его подозревают в совершении тяжких преступлений.

«Атамбаев во многом человек прошлого, посиделки в СИЗО оторвали его от политической жизни. Если предположить, что его освободит следующая революция, как это было с ним в 2010 году, то это одно. Но до революции еще надо дожить. Во-вторых, в киргизской внутриэлитной борьбе настолько брутальные нравы, что его никто не допустит, зная, что он человек талантливый, хваткий с сильно развитым политическим чутьем и остатками финансовых ресурсов за границей», — объяснил Андрей Грозин.

Атамбаев отказался знакомиться с материалами дела о беспорядках в Кой-Таше - адвокат © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Бывшего главы Киргизии задержали в селе Кой-Таш 8 августа прошлого года в ходе силовой операции, которая длилась два дня. В столкновениях между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.