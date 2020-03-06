Основанием для такого решения стали якобы выявленные случаи заболевания ОРЗ среди жителей ДНР и ЛНР, симптомы которых похожи на коронавирусную инфекцию
На каждом КПВВ будет дежурить машина скорой помощи с подготовленной бригадой медиков.
Все пересекающие границу с республиками будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования.
Граждан Украины, у которых подтвердится коронавирус, обещают госпитализировать. Касается это, правда, тех, у кого есть регистрация на подконтрольной Киеву территории.
Жителей народных республик, у которых выявят коронавирус, через линию разграничения пропускать не будут.
В связи с угрозой эпидемии Львовская и Черновецкая области отменили массовые мероприятия и ввели карантин в школах.