В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе. Об этом 6 марта сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины

На каждом КПВВ будет дежурить машина скорой помощи с подготовленной бригадой медиков.

Все пересекающие границу с республиками будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования.

Граждан Украины, у которых подтвердится коронавирус, обещают госпитализировать. Касается это, правда, тех, у кого есть регистрация на подконтрольной Киеву территории.

Жителей народных республик, у которых выявят коронавирус, через линию разграничения пропускать не будут.

В связи с угрозой эпидемии Львовская и Черновецкая области отменили массовые мероприятия и ввели карантин в школах.