В конце февраля Волошин ездил во Францию и встретился там с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом.
После этого украинский парламентарий сдал анализы. Однако, по его словам, на Украине еще нет тестов именно на коронавирус, поэтому он добровольно пробудет дома в самоизоляции еще неделю.
«Шокировало злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят). Могу им всем ответить: не дождётесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало», — ответил Волошин своим недоброжелателям.
Олег Волошин пожелал 68-летнему депутату Райтцеру, который входит в группу риска по коронавирусу, скорейшего выздоровления.