Экспресс-тесты депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олега Волошина показали, что он не заражен вирусами респираторной группы. Об этом сам нардеп 6 марта сообщил в своем Facebook

Депутат Рады заявил, что Зеленский мог заразиться коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После этого украинский парламентарий сдал анализы. Однако, по его словам, на Украине еще нет тестов именно на коронавирус, поэтому он добровольно пробудет дома в самоизоляции еще неделю.

«Шокировало злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят). Могу им всем ответить: не дождётесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало», — ответил Волошин своим недоброжелателям.

Олег Волошин пожелал 68-летнему депутату Райтцеру, который входит в группу риска по коронавирусу, скорейшего выздоровления.