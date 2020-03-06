Гончаренко назвал часть тела Зеленского, на которой у президента вырос «коронавирус»
Гончаренко назвал часть тела Зеленского, на которой у президента вырос «коронавирус»
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк
«Раз депутат Волошин общался с заболевшим коронавирусом французом, а депутаты равны с остальными гражданами, то вся Рада должна быть немедленно помещена на 14-дневный карантин! Вести автобусами! В Санжары! Предложение приносит пользу всем… Мы сможем наконец принять важные решения. Кто останется…» — написал он.

Рабинович отметил, что накануне вместе с Волошином в зале Рады присутствовали и члены Кабмина вместе с Зеленским, а также главы силовых органов. Политик заявил, что в обсервации депутаты в полном составе могли бы принимать законы в «турбокоронарежиме». Трансляция с места изоляции побьет рекорды просмотров, и Украина, таким образом, докажет равенство перед законом.    