Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович считает гениальной идеей поместить на карантин всех депутатов парламента, президента Владимира Зеленского и все правительство после того, как стало известно о подозрении его коллеги Олега Волошина. Об этом 6 марта он написал на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Алексей Калиниченко о том, есть ли жизнь после Сороса