«Раз депутат Волошин общался с заболевшим коронавирусом французом, а депутаты равны с остальными гражданами, то вся Рада должна быть немедленно помещена на 14-дневный карантин! Вести автобусами! В Санжары! Предложение приносит пользу всем… Мы сможем наконец принять важные решения. Кто останется…» — написал он.
Рабинович отметил, что накануне вместе с Волошином в зале Рады присутствовали и члены Кабмина вместе с Зеленским, а также главы силовых органов. Политик заявил, что в обсервации депутаты в полном составе могли бы принимать законы в «турбокоронарежиме». Трансляция с места изоляции побьет рекорды просмотров, и Украина, таким образом, докажет равенство перед законом.